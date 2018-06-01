Стокгольмский суд: почему Украина сдалась без боя

Человек из ближайшего окружения действующего президента – Дмитрий Фирташ – выступил в суде против государства Украина и выиграл процесс. Как известно, арбитражный трибунал в Стокгольме присудил взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» около 12 млрд. кубометров газа в интересах компании Фирташа «РосУкрЭнерго». Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар в связи с решением Стокгольмского суда отмечает, что ключевые должности в учреждениях, призванных защищать национальные интересы Украины, занимают лица, приближенные к газовому бизнесу. Эксперт ответил на наши вопросы.

Почему, на Ваш взгляд, Украина не боролась в суде с «РосУкрЭнерго», а сдалась, так сказать, без боя? Делом занималось не государство Украина, а НАК «Нафтогаз», хотя он и является корпоративным субъектом государственной собственности. Компетентные органы не должны были выпускать этот процесс из поля зрения. Так, как это делала предыдущая власть, которая в известной мере держала под контролем ситуацию. Очевидно, после смены власти в Украине и руководства НАК «Нафтогаз», установки изменились, и из-за этого, похоже, не были приняты надлежащие меры, чтобы защитить государственные интересы. В итоге дело было спущено на тормозах. При нормальных обстоятельствах было бы уместным провести тщательное расследование, потому что практически за решение Стокгольмского суда придется расплачиваться государству, хотя и не напрямую.

Заинтересованными в выигрыше «РосУкрЭнерго» в печати называют президента и министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Первого – потому, что совладелец «РУЭ» Дмитрий Фирташ якобы сделал весомый финансовый вклад в его избирательную кампанию. А в случае господина Бойко очевиден конфликт интересов, поскольку он, как известно, одновременно и госслужащий, и человек структур Фирташа.

Нынешний министр топлива и энергетики упрямо игнорирует наличие такого конфликта интересов. Но документы, которые в свое время попали в СМИ, свидетельствуют, что конфликт имеет место. Так, в протоколе заседания «РосУкрЭнерго» от 29.07.2004 г. Юрий Бойко фигурировал как представитель компании «Центрагаз», принадлежащей Дмитрию Фирташу. И в тот же день, уже как глава НАК «Нафтогаз», он подписал контракт с «РосУкрЭнерго». Следует вспомнить, что одновременно он занимал еще одну должность – первого замминистра топлива и энергетики Украины. То есть находился на госслужбе.

Стокгольмский прецедент возник потому, что ключевые должности в органах, которые призваны защищать национальные интересы, занимают люди, близкие к непрозрачным сделкам в газовой сфере и соответствующей газоолигархической группировке.

В целом о позиции Виктора Януковича в противостоянии НАК – РУЭ судить тяжело. Вспоминается, когда именно зародилась схема «РосУкрЭнерго» и кто тогда возглавлял правительство Украины. Схема возникла и была освящена властью в 2004 году, и премьером тогда был нынешний президент Украины. В любом случае наличие или отсутствие конфликта интересов в случае с высокопоставленными лицами должно было бы стать предметом специального парламентского расследования.

То есть вы разделяете точку зрения оппозиции, которая настаивает на создании специальной Временной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, при которых Стокгольмский суд принял свое решение?

Такие расследования - норма парламентской деятельности в любой цивилизованной стране. Но при нынешней коалиции, собранной, в частности, из пресловутых «тушек», результативность такого расследования вызывает у меня большие сомнения. Виновных могут не найти, и состава преступления также. Зато найдут крайних – и в прежнем руководстве НАК «Нафтогаз», и в прежнем руководстве правительства. При этом, очевидно, «забудут» о том, что по делу есть еще и третий участник – российский Газпром.

Хочу привести пример соседней Польши, где парламентская комиссия расследовала сомнительные сделки в нефтяной сфере на протяжении двух лет – в 2004–2006-м. Особо впечатляющих результатов не достигли и там. Но расследование велось и все материалы этой комиссии были доступны для ознакомления любому гражданину Польши. Польша показала, что ее государственные институты стоят на страже национальных интересов. В Украине, к сожалению, не так. И дело РУЭ против НАКа - прекрасный индикатор. В выигрыше у нас всегда остаются непрозрачные олигархические конгломераты бизнеса, а в проигрыше – государство и его граждане, которые в конечном счете и заплатят за «праздник украинского олигархата» в швейцарском кантоне Цуг.

Я не исключаю, что вскоре будет реанимировае и партнер РУЭ в Украине СП «Укргазэнерго», и у этой компании тоже появятся претензии к НАКу в объеме несколько миллиардов кубов газа.

Записал Александр Тимченко