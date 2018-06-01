Законопроект о мирных собраниях: что оставила Тимошенко и что добавил Янукович

Хорошо, если бы читатель самостоятельно ознакомился со спорным документом и сделал собственные выводы... Ведь нет никакого резона опираться на оценки тех, кому мы не доверяем... Политики, политологи, правозащитники, эксперты, комментаторы и другие представители околополитической тусовки вот уже почти две недели мусолят тему подготовки ко второму чтению законопроекта №2450. Краткое резюме сводится вот к чему: те, кто отстаивает точку зрения оппозиции, твердят, что документ обезобразили поправками, его первоначальное демократическое содержание искривили и выхолостили, а нынешняя коалиция сознательно в угоду команде Януковича превращает Украину в полицейское государство. Представители большинства наоборот заверяют, что тщательно вычистили из документа все, что могло помешать гражданам свободно высказывать свою позицию, а вот предыдущая власть стремилась запретить даже чихать без разрешения.

Хорошо бы читателю самостоятельно ознакомиться со спорным документом. И сделать собственные выводы, ведь нет никакого смысла опираться на оценки тех, кому мы не доверяем. Если у вас недостаточно опыта в этих вещах, советую начать со сравнительной таблицы ко второму чтению – там все довольно наглядно. Крайняя левая колонка – моменты, которые хотят изменить после первого чтения. Вторая слева – предложения нардепов. Крайняя правая – то, что по мнению комитета, должно быть утверждено во втором чтении.

Эта публикация для тех, кто считает работу с документами пустой тратой времени...

Как голосовали

Законопроект 2450 был зарегистрирован в Верховной раде 06.05.2008. Субъектом законодательной инициативы значится Кабинет министров, инициатором – экс-премьер Юлия Тимошенко. В объяснительной записке к документу отмечается, что “положения законопроекта направлены на обеспечение государством права людей собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы, демонстрации и гарантиии такой свободы, которая предусматривает установление законом четкого возможного ограничения этой свободы со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые направлены на защиту легитимных интересов власти и защиту прав других лиц и являются необходимыми в демократическом обществе”.

Законопроект 2450 был проголосован в первом чтении 03.06.2009. Из 228 голосов “за” 146 дала фракция БЮТ (не голосовали Виталий Барвиненко, Александр Гудыма, Виталий Курило, Виктор Павленко, Николай Потапчук, Борис Пудов, Сергей Сас, Николай Томенко, Валерий Шаманов, а Игоря Рыбакова не было в сессионном зале). Фракция НУ–НС дала 60 голосов (не голосовали Олег Гуменюк и Иван Плющ; отсутствовали: Юрий Бут, Ирина Геращенко, Александр Доний, Павел Жебривский, Эдуард Зейналов, Владислав Каськив, Игорь Палиця, Владимир Поляченко, Александр Третьяков и Арсений Яценюк). Фракция блока Литвина дала 100-процентный результат. Также законопроект поддержали двое “регионалов” – Алексей Федун и Виктор Бондаренко. Коммунисты не голосовали в полном составе.

В пятницу в эфире программы Савика Шустера экс-глава МВД Юрий Луценко признал, что Кабмин подал “плохой закон”, хотя до признания, что и сам Луценко приложил руку к его подготовке, не дошло. А Геннадий Москаль договорился до того, что во всем виноват Цушко. Мол это он в бытность свою министром МВД подготовил такой некрасивый документ, а наивная Юлия Владимировна лишь передала его в Верховную Раду, и даже не смотрела, что там внутри...

Как бы там ни было, в настоящее время причины, по которым Тимошенко “не заглядывала” в плохой законопроект, – дело далеко не первое. Намного интереснее, что же там за изменения такие, из-за которых оппозиция напророчила едва ли не превращение Украины в концлагерь, – если они будут приняты.

Что добавили - Разрешение быть организатором мирного протеста с 14-летнего возраста, но только с целью защиты своих прав и при наличии письменного согласия родителей или попечителей. В редакции Тимошенко предлагалось установить, что лицо до 18 лет не может быть организатором мирного собрания.

- Разрешение организаторам мирных собраний принимать и направлять органам власти заявления, жалобы и другие обращения.

- Ограничение на установку палаток, сцен и других временных сооружений: ставить можно, но они не должны препятствовать дорожному движению и перемещениям граждан.

- Требование к организаторам мирного собрания ставить власти в известность за 4 дня до его проведения. Исключение – “спонтанное мирное собрание”, о котором сообщать не нужно. (Нашеукраинец Кармазин требовал вписать “один день”, бютовец Писаренко хотел “не позже чем за пять дней до ожидаемой даты проведения”). “Временные ограничения” появились в тексте законопроекта на замену пункта о том, что организаторы должны сообщать о мирном собрании, “принимая во внимание время, необходимое для подготовки” власти и милиции “к обеспечению общественного порядка и безопасности людей”. Какое именно время стоит считать “необходимым”, в редакции первого чтения не уточнялось.

- В редакции ко второму чтению появилось требование указывать в сообщении о проведении мирного собрания серию, номере и дату выдачи паспорта, или другого документа, который удостоверяет личность организатора. В наследство от первого чтения осталось требование указывать фамилию, имя, отчество (или наименование) организаторов мирного мероприятия, адреса и номера их телефонов.

- Один из предметов споров – запрет митинговать на территориях, которые прилегают к “опасным производственным объектам” и к объектам со “специальными правилами техники безопасности”; вблизи железных дорог и магистральных трубопроводов; ближе чем за три метра к территориям, используемым в военных целях, в пограничных зонах и ближе чем три метра возле границ уголовно-исполнительных учреждений закрытого типа, появилась в версии ко второму чтению с подачи бютовца Юрия Гнаткевича.

Что выбросили - Запрет быть организатором мирного собрания лицам, признанным судом “ограниченно дееспособными”. Впрочем, запрет для недееспособных, подвергнутых административному аресту, содержащихся под стражей или пребывающих в местах лишения свободы по приговору суда, – оставили.

- Возможность запретить проведение любых мирных собраний объединениям граждан, относительно которых “в установленном порядке” принято такое решение, или деятельность которых временно запрещена или остановлена.

- Обязанность организаторов мирного собрания “обеспечивать соблюдение условий проведения мирной акции, отмеченных в сообщении о ее проведении”. Изменено на обязанность сообщать участникам собрания об условиях проведения.

- Обязанность организаторов “обеспечивать общественный порядок и безопасность людей во время проведения мирного собрания” и требовать от собрания “недопущения превышения установленного санитарными нормами уровня шума”. Заменено на “принимать посильные меры для соблюдения общественного порядка”.

- Требование к организаторам собственноручно “прекращать проведение мирного собрания в случае совершения его участниками противоправных действий или нарушения условий проведения мероприятия” выбросили вообще.

- Требование к организаторам “иметь на себе опознавательные знаки” также выбросили полностью без каких бы то ни было замен.

- Категорический запрет организаторам “проводить мирное мероприятие, если сообщение о его проведении не было подано в установленном порядке” (было в первом чтении) ко второму тоже вычеркнули.

- В редакции второго чтения не попала поправка нунсовца Кармазина: “Участниками мирного собрания могут быть лишь граждане Украины”. Также отклонена идея бютовца Писаренко: запретить принимать участие в мирных собраниях лицам, которые судом ограничены в дееспособности.

- Полностью изъята статья “Порядок прекращения проведения мирного собрания”, согласно которой требовать немедленно разойтись мог любой “уполномоченный” представитель власти “в случае принятия решения о прекращении” (кем именно должно было приниматься такое решение – в законопроекте Тимошенко не уточнялось). И о последующем применении милиции для разгона собрания, если требование не выполнят. Также полностью изъята статья, согласно которой чиновник от власти имел право останавливать проведение мирного собрания на время, “необходимое для устранения” замеченного им нарушения. (О каких нарушениях идет речь – в документе также не было ни слова)

...К величайшему сожалению, из "редакции Тимошенко" в "редакцию Януковича" перекочевала норма о том, что суд может ограничить право на проведение мирных мероприятий, если их целью, в частности, является: “блокирование или угроза захвата отдельных объектов повышенной опасности и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана в соответствии с Законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”. Очевидно, после такого пикетировать, скажем Верховную Раду, Кабмин или Администрацию президента, даже с самыми мирными намерениями, станет весьма опасным. О дачках властей предержащих и говорить не стоит. А вдруг кто-то увидит в этом попытку блокирования или, не приведи Боже, захвата? Со всеми вытекающими последствиями...

Итак, если в результате подготовки ко второму чтению законопроект 2450 и не приобрел вид карт-бланша “на все что угодно”, то и слишком уж жестким в сравнении с первой редакцией тоже не выглядит. Поэтому интересно, с чего вдруг проект закона из вполне пригодного и даже необходимого для “демократического общества” за какой-то год в глазах оппозиции превратился в могилу прав человека? А может это знак – пришла пора нам всем стать в очередь, чтобы расцеловать Виктора Федоровича вместе с его командой за, по крайней мере не меньшую, чем у бютовцев, преданность идеалам демократии?

Не лучше ли самим взяться за создание гражданского общества и привыкнуть иметь собственную точку зрения, чем снова ждать, когда сверху спустят очередной суррогат “самоуправления” вместе с “генеральной линией партии”? Какой именно – не имеет значения.

Елена Перегуда