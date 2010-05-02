Во Львове создадут музейный комплекс тоталитарных режимов

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о создании Мемориального музейного комплекса тоталитарных режимов «Территория террора».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, это будет первый в Украине мемориальный комплекс под открытым небом, расположенный на территории бывшей пересылочной тюрьмы.

Музей будет содержать выставочные залы, экспозиции, объекты монументального и ландшафтно-паркового искусства, другие концептуальные инсталляции.

Как отметил в комментарии УНИАН автор проекта Тарас ЧОЛИЙ, мемориальный комплекс создается с целью увековечения памяти сотен тысяч людей, «которые были уничтожены во времена тоталитарных режимов, миллионов репрессированных, представителей украинского, польского, еврейского и других народов».

«Целью музея является исследование архивных материалов, сбор свидетельств, а также подготовка экспозиций и учебных программ, направленных на воспитание молодого поколения, осознание ими истории и ответственности перед памятью людей, которые погибли, отстаивая свое право на свободу», - отметил Т.ЧОЛИЙ.