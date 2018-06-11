Изменения в Регламент: депутаты вытерли ноги о Конституцию?

В Конституции нет лазейки для индивидуального членства в коалиции… Идите на выборы – в нынешнем составе вы не способны работать… Странно, есть большинство, но нельзя сформировать правительство…

Наконец, стало понятно, зачем парламент две недели назад принял закон о Регламенте, в котором стояли прочные предохранители от создания большинства на основе индивидуального членства. Регламент приняли, чтобы побыстрее внести в него изменения и сделать такое членство возможным. Сегодня парламент занимался важным делом, принимал изменения к регламентному закону. Успешно. Законопроект приняли за основу. Дело за малым, принять его в целом, дать на подпись президенту, докупить сорок парламентских душ, и вперед: в светлое будущее с новым парламентским большинством.

Любопытно, а что же делать со статьей Конституции, которая черным по белым пишет, что большинство формируют фракции? Парни, которые пришли к власти не больно церемонятся с Основным Законом и возможностями сформировать свое большинство. Не хотите в большинство фракциями, давайте по одному. Первый пошел, второй пошел, и пошли - пошли… Со всеми рассчитались? Хорошо, Донецк порожняк не гонит… Так партия победившего президента сегодня пытается сформировать новую парламентскую коалицию. А в НУ-НС особый народ, уже привыкший к деньгам и славе времен президентства Ющенко. Интереснейший для политического торга биоматериал. Хотела бы я услышать, как они торгуются. Впрочем, не хотела бы… Наверняка среди предметов торга нет ни вопроса о пребывании флота, ни о судьбе ГТС, ни внешнего вектора. Такой торг можно было бы понять. Думаю, там другие цены. Например, возможность втиснуться хоть бочком в долгосрочные контракты Энергоатома с ТВЭЛом, судьбы Укртелекома, ну и другие министерства и ведомства.

Вообще-то, я считаю ненормальным, когда способы формирования парламентского большинства становятся темой для широкой общественной дискуссии. Как правильно заметил в свое время Литвин: это дело парламента – выбирать формы своей самоорганизации. Это справедливо для нормальной страны: профессиональный вопрос политической организации должны решать элиты, а обсуждать его два-три десятка журналистов. Но когда нардепы нарушают Конституцию и когда от всех этих «смен форм самоорганизации» парламента за версту воняет коррупцией, то невольно хочется об этом поговорить. От имени избирателя рассмотреть причины смен формы самоорганизации и увидеть, чем мотивируются перебежчики.

Решение Конституционного суда от 17 сентября 2008 года, которое легко можно найти на сайте КС и которое призвано объяснить статью 83 Конституции, гласит: под словосочетанием «коалиция депутатских фракций» в ВР надо понимать, сформированное на установленных Конституцией и Регламентом основах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов в которых составляет большинство от Конституционного состава Верховной Рады Украины, которые (депутатские фракции) на основе согласования политических позиций согласились на общую парламентскую деятельность». В этом выводе КС (решение под номером №16 – рп / 2008). Там нет никакого индивидуального членства. Как нет индивидуального членства в Конституции.

Ситуация очевидная, но, желая проверить самих себя, мы обратились к экспертам с просьбой прокомментировать свежепринятые изменения в Регламент и объяснить, что делать, если эти изменения явно противоречат Конституции.

Александр Барабаш, эксперт избирательного права:

В КОНСТИТУЦИИ НЕТ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЛЕНСТВА В КОАЛИЦИИ

Я вчера специально посмотрел два решения КС относительно толкования понятия коалиция и членства во фракции. И там четко сказано: большинство создают фракции, суммарное количество членов которых более 226. И то, что сделано парламентом, - это просто вообще, у меня нет слов. Эти последние изменения, говорят, что депутаты плевали на все. Непонятно, зачем изменения в Регламент принимать. Могли бы и без Регламента создавать себе новое большинство, раз им плевать на Основной Закон и решения КС. Базовый принцип: коалицию создают фракции - нарушен, это тупое наплевательство на решения КС. Потому что решения Конституционного суда - это неотъемлемая часть Конституции. Кто-то говорит, что решение КС можно читать по-разному. Его невозможно читать по-разному. Там нет ни одной лазейки, чтобы протянуть индивидуальное членство. Как говорил Шолом Алейхем, если нельзя, но очень хочется, то можно.

Лично я никогда не был сторонником императивного мандата и не считаю правильной привязку парламентария к фракции. Более того, считаю, что такая привязка противоречит принципу депутатского представительского мандата. Депутат является представителем народа, а не политической силы. И в принципе считаю ошибочной саму конструкцию, когда коалиция становится формальным субъектом, который препятствует реализации таких конституционно правовых последствий, как назначение Кабинета министров.

Фракция, как и коалиция – это все инструменты работы. В самой демократической стране фракции не голосуют единогласно. И не надо фетишизировать коалицию. Мы создали искусственную конструкцию, которая не может быть способом борьбы с парламентской коррупцией, если депутаты готовы давать взятки и брать взятки. Изменить ситуацию можно, если будет свободное выдвижение кандидатов и осознанный свободный выбор избирателем конкретного депутата. Увы, в стране императивного мандата депутатский корпус чувствует себя не представителем народа, а рабом партийного лидера.

Сейчас коалиция превратилась в самоцель. Если она есть – есть и правительство. Нет ее – нет министров. Но, исходя из природы демократического мандата, это неправильно. Коалиция - не более чем техническое средство работы парламента. А ее формирование у нас сделали конституционно обоснованным событием.

Но так оно уже есть. А раз есть - вы должны выполнять эту норму.

Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины:

ИДИТЕ НА ВЫБОРЫ – В НЫНЕШНЕМ СОСТАВЕ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ Последних семь лет я только и гавкаю по поводу нарушений Конституции. Сотни нарушений допускал Ющенко, постоянно парламент допускает, Кабмин. Вот очередной раз парламент нарушил. А совсем недавно таким же неконституционным образом местные выборы отменили.

Имеем ли мы шанс выйти на этап формирования правового государства? Или коррозия доест все структуры власти?

Мы говорим о законности формирования коалиции… А как создавалась, а потом поддерживалась прежняя коалиция? Ющенко потом выводил оттуда своих людей… Создавал Единый центр…

И вообще, а нынешний парламент– конституционен? Выборы 2007 года – конституционны? Ведь окончательные основания для досрочных выборов - это 77-ая статья, которая и близко к этому отношения не имеет. Да и вообще, где это видно, чтобы специально «обнуливать» списки, как сделал БЮТ, и приводить в негодное состояние орган законодательной власти?

Мы не можем говорить о неконституционности действий того или иного политика, потому что все их действия неконституционны много лет.

Вот отправляется в отставку правительство. Что делает Тимошенко? Собрала манатки и заявила, что ушла. Если это правда, то как это понимать?

На улице кризис, и половина правительства идет отдыхать. И говорят, что они даже заседания не смогут проводить.

В этой ситуации как-то надо решать вопрос? Надо было, сцепив зубы, всем, и кто «За Украину», и кто говорит, что думает про Украину подсуетиться, договориться, сделать коалицию, создать техническое правительство - а на следующий день уходите из большинства и идите к чертовой матери на выборы. Но чтобы до выборов работало правительство! Меня пугает, что страна остается без правительства.

Идите на выборы, ведь понятно, что в нынешнем составе вы не способны работать.

Теперь о создании нового большинства под президента. Я не вижу качественной разницы между прошлой бютовской коалицией и антиконституционым сборищем, которое тут собираются склепать.

Возможно, в Конституции лучше убрать положение о том, что коалицию формируют фракции. И хотя я не принимаю природу императивного мандата, но надо его сделать стопроцентно императивным. Это - как бич, гильотина на голову депутата: раз депутата привела партия по списку, то он должен голосовать так, как приняла решение фракция. Не проголосовал - сдай мандат, и пошел вон, возьмем следующего по списку.

Это, кстати, можно сделать и через закон о выборах. Это добровольный отказ от личной свободы.

Депутат, который голосует вопреки воле фракции, например, в Британском парламенте, становится изгоем. У него нет политического будущего. Европейцы не афишируют это, не прописывают законом, но фактически обеспечивают определенное отношение к нарушителю партийной дисциплины. А мы взяли и написали в законе. Ну, так записали бы все, до исключения человека из парламента.

Вы слышали, что Игорь Коломойский подал в КС представление насчет возвращения мажоритарной системы? Я с ним согласен. Потому что чистая пропорционалка - это нарушение конституционного права быть избранным. И соблюдение права быть избранным возможно только через введение мажоритарной системы выборов.

Теперь смотрите, что предлагаю я… Проходят выборы, создается какое-то большинство, которое будет являться обычным инструментом парламентской работы, а не конституционным органом. Коалицию формируют фракции, куда могут входить мажоритарщики. Но нужно сделать так: если у самой крупной фракции кандидат в премьеры не прошел через сессионный зал, то предлагаются кандидаты от следующих по численности фракций. Если и они не могут, то, предположим, кандидатуру подает президент. Утверждает премьера парламент. Вот так я все это вижу...

Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ:

СТРАННО, ЕСТЬ БОЛЬШИНСТВО, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Изменения в Регламент, которые были приняты сегодня в первом чтении, не отвечают букве Конституции. Они противоречат статье 83 Конституции, согласно которой коалицию создают фракции. Это значит, что фракция должна принять решение большинством голосов о вступлении в коалицию. Другой путь нельзя считать конституционным.

Если этот закон будет принят и подписан президентом, то его можно оспаривать в КС. Это довольно-таки сознательное игнорирование Конституции.

Если же говорить о проблеме вообще, то, по моему мнению, эти положения статьи 83 абсолютно надуманны. Ни в одной Конституции известных мне государств, коалиция не закрепляется Основным Законом.

Один из фундаментальных принципов конституционного права гласит: главная задача парламента – сформировать правительство. И все должно быть подчинено этому, никакие искусственные барьеры не должны препятствовать выполнению главной задачи.

А наша Конституция создает ситуацию, когда в парламенте есть большинство, но нет возможности сформировать Кабинет министров. Поэтому с точки зрения теории, инициаторы законопроекта правы. Но, если бы они руководствовались правом, то они сначала должны были внести изменения в Конституцию, а потом реализовали свою идею индивидуального членства.

Думаю, механизмом борьбы с внутрипарламентской коррупцией, о которой всегда возникает вопрос, когда идет межфракционная миграция, должна стать ликвидация жестко закрытых партийных списков и укрепление внутрипартийной демократии. Причиной наших сегодняшних бед стало принятие решения о закрытых партийных списках. Если принцип изменится, и избиратель сможет повлиять на персональный состав парламента, то это будет способствовать формированию такого списка, в котором не будет перебежчиков. Они туда просто не будут попадать.

Опрашивала Маша Мищенко