Ющенко подписал закон о Регламенте Верховной Рады
11:48, 16 февраля 2010Политика
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6 разделов и 240 статей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, ВР утвердила регламент парламента в виде закона 10 февраля 2010 года. За принятие соответствующего закона проголосовали 368 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале. Закон состоит из шести разделов и 240 статей.
Законом утверждается регламент Верховной Рады, действующий с 19 сентября 2008 года.
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