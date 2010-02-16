Ющенко подписал закон о Регламенте Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, ВР утвердила регламент парламента в виде закона 10 февраля 2010 года. За принятие соответствующего закона проголосовали 368 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале. Закон состоит из шести разделов и 240 статей.

Законом утверждается регламент Верховной Рады, действующий с 19 сентября 2008 года.