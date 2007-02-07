Рейдеры изменяют тактику. Пресс-конференция

12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Рейдеры изменяют тактику. Силовые структуры Украины стали на службу рейдерства”. Участники: правозащитник, генеральный директор “Украинской юридической компании” Олег Мусиенко, председатель правления МОО “Международная Лига защиты прав граждан Украины” Эдуард Багиров, политзаключенный Орест Васкул, председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь Мазур (Тополя) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 270-05-68, 8-067-306-85-07. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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