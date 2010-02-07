Глава ЦИК рассказал о своей проблеме: у нас тут коммунальная квартира

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ надеется, что уже на следующих выборах народные депутаты не будут иметь возможности ночевать в помещении, где расположен ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК сказал на брифинге для прессы.

Комментируя информацию о том, что якобы народные депутаты, представители Партии регионов, эту ночь провели в ЦИК, В.ШАПОВАЛ отметил, что «мы (ЦИК – УНИАН) имеем одна проблема... будем говорить, что у нас тут коммунальная квартира».

Он сообщил, что в помещении, где расположен ЦИК, также находятся два парламентских комитета, которые возглавляют представители Партии регионов Татьяна БАХТЕЕВА и Анна ГЕРМАН.

В то же время, он отметил, что нет информации, ночевали ли депутаты в здании ЦИК.

«Я не имею такой информации, и здесь не ночевал. Если кто-то из народных депутатов ночует в комитете, это их выбор. Хотя я и удивлен, что люди не нашли себе лучшего места переночевать», - сказал он.

Он подчеркнул, что обязательно будет ставить вопрос о том, чтобы отделить ЦИК на следующие выборы, чтобы, например, народные депутаты не имели возможности ночевать в помещении, где находится комиссия.