Луценко поехал в тур по западным городам

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 24-29 декабря осуществит ряд поездок в западные регионы Украины.

Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", “учитывая тяжелый период в жизни страны, когда она стоит перед судьбоносным решением относительно выбора будущего Украины, Юрий ЛУЦЕНКО взял отпуск, чтобы получить возможность выразить свою гражданскую позицию. «Народная самооборона» всесторонне поддержит его в этом начинании”.

Согласно запланированному графику поездок, Ю.ЛУЦЕНКО посетит: 24 декабря – Луцк; 25 декабря – Ривне; 26 декабря – Львов; 27 декабря – Ивано-Франковск; 28 декабря – Винницу; 29 декабря – Хмельницкий.

В каждом городе предусмотрена пресс-конференция Ю.ЛУЦЕНКО и встречи с избирателями.