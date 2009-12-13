Гриценко напоминает, что на войне мародеров расстреливают

«У государства есть деньги и на врача, и на учителя, и на солдата, и пенсионера. Однако их разворовывают», - заявил в интервью газете «Сільські вісті» кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, по его словам, только за последний год свыше 120 миллиардов гривен под патронатом главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО было направлено на так называемую «поддержку коммерческих банков по непрозрачным и закрытым схемам».

«Эти деньги на самом деле к людям не дошли. Не дошли они ни к вкладчикам, и к рабочему месту. Эти деньги через валютный рынок вывели за границу в карманы банкиров или чиновников-взяточников, - сообщил председатель Комитета ВР. – Еще 40 миллиардов, по официальным данным Счетной палаты, разворовали в правительственных структурах во время проведения непрозрачных тендерных процедур. Вместе – 160 миллиардов гривен. К ним можно добавить десятки миллиардов гривен, которые набивают в свои карманы взяточники при возвращении НДС, на таможне, на контрабанде. Вместе выходит свыше 200 миллиардов гривен. Их достаточно для поднятия социальных стандартов села и города, для поддержки работающих и тех, кто уже на пенсии».

Как считает кандидат в Президенты, для того, чтобы деньги не разворовывали, «это враждебное, вороватое и коррумпированное государство следует заставить работать для страны».

«Когда в стране сложно, когда кризис, не могут люди бедствовать, а чиновники - мародерствовать. Я военный и знаю, как на войне делают с мародерами. Их расстреливают перед строем. Сейчас не война, чтобы расстреливать, но мародерство надо остановить. Решительными действиями! Потому что общество крайне разочаровано, разуверено, и больше не может жить при такой несправедливости. Это – не то государство, которое мы мечтали построить восемнадцать лет назад», - отметил А.ГРИЦЕНКО.