Янукович просит Генпрокуратуру принять меры к Тарасюку

Премьер-министр Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с отмеченными действиями Б.ТАРАСЮКА, которые наносят существенный вред интересам государства

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина, переданном УНИАН.

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что Борис ТАРАСЮК освобожден от должности министра иностранных дел Украины, поэтому он не уполномочен на совершение официального заграничного визита.

Как напоминается в документе, пресс-служба МИД Украины распространила информацию о том, что 15 января 2007 года Б.ТАРАСЮК отбыл в Чешскую Республику в качестве министра иностранных дел Украины. Как сообщили некоторые СМИ, для этого он прервал отпуск, предоставленный ему Президентом Украины.

В связи с этим, пресс-служба Кабинета Министров Украины уполномочена заявить: Б.ТАРАСЮК освобожден от должности министра иностранных дел Украины 1 декабря 2006 года согласно постановлению Верховной Рады Украины №413 от 01.12.2006 г.

Право на такое освобождение предусмотрено пунктом 12 статьи 85 Конституции Украины, которая относит к полномочиям Верховной Рады освобождение министра иностранных дел.

В то же время статья 106 Конституции Украины, которая определяет полномочия Президента Украины, не предусматривает таких полномочий, как принятие решения относительно продолжения выполнения должностных обязанностей министра и предоставление или согласование предоставления отпусков членам правительства.

В то же время, премьер-министр Украины не предоставлял отпуск Б.ТАРАСЮКУ и не принимал решения о его служебной командировке за границу.

Таким образом, Б.ТАРАСЮК не может считаться должностным лицом, которое находится в отпуске, а тем более, уполномоченным государством на осуществление официального заграничного визита.

Учитывая изложенное, премьер-министр Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с отмеченными действиями Б.ТАРАСЮКА, которые наносят существенный вред интересам государства, негативно отражаются на имидже Украины, влияют на результаты деятельности Кабинета Министров Украины во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах, и принять соответствующее решение согласно законодательству.