Мороз живет на одну пенсию (декларация)

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в президенты Украины, лидера Социалистической партии Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, А.МОРОЗ в 2008 году имел единственный источник дохода – пенсию, а именно: 219 тыс. 38,28 грн.

Кроме того, в собственности кандидата в президенты квартира площадью 107 кв. м. Семья в прошлом году получила 7 тыс. 776 грн. дохода. Автомобилей, земельных участков и жилых домов ни А.МОРОЗ, ни его семья не имеют.

Как сообщалось, по состоянию на 9 ноября ЦИК официально зарегистрировала шестнадцать кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ и Александра МОРОЗА.