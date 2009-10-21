БЮТ будет договариваться «с другими факциями», чтоб закон не пропал

Блок Юлии Тимошенко планирует договориться с другими парламентскими фракциями о поддержке проекта закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в парламенте сообщил депутат от БЮТ, заместитель председателя Бюджетного комитета ВР Олег ЛЯШКО.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада приняла решение о направлении проекта нового Бюджетного кодекса на доработку в Комитет по вопросам бюджета.

«То есть, данный закон окончательно не потерян», - сказал он.

О.ЛЯШКО выразил надежду, что законопроект будет быстро доработан и повторно вынесен на рассмотрение ВР.

«Главное, чтобы были под это голоса. Сейчас над этим работаем», - сказал он.

О.ЛЯШКО добавил, что БЮТ будет пытаться договориться со всеми фракциями о поддержке этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 23 июня текущего года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых отношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил В.ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, которые существуют сегодня.

20 июля Президент наложил вето на данный закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

Сегодня, 21 октября, Верховная Рада Украины не смогла преодолеть вето Президента на закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и отправила данный документ на доработку. Парламент не поддержал ни одного предложения главы государства.

Данный законопроект, в соответствии с решением парламента, должен быть доработан и вынесен на рассмотрение ВР не позднее, чем через 30 дней.