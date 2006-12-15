Виктор Ющенко заявляет о договоренности с коалицией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о достижении понимания между Президентом, правительством и парламентской коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что основная цель встречи – найти формы сотрудничества в треугольнике “Президент-правительство-парламентское большинство” в вопросах экономической политики, в частности, относительно госбюджета, и согласовать позиции по международной политике.

«Мне приятно отметить, что институт Верховной Рады, Кабинет министров, Президент засвидетельствовали понимание по принципиальным вопросом, по сути, сняли остроту по вопросам, которые возникали на протяжении последних нескольких недель и были связаны с неурегулированностью некоторых процедурных моментов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, нужно признать, что изменения к Конституции, которые не были обеспечены необходимыми законодательными актами, которые выписывали бы четкую процедуру отношений между различными ветвями власти, привели к недоразумениям, которые особенно часто возникали в отношении кадровых вопросов.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что стороны договорились каждые три недели проводить совещания Президента с советом коалиции.