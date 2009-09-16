В ПР говорят, что Киселев смешал личные интересы с партийными

16:16, 16 сентября 2009
Политика
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Нардеп стал жертвой интриг врагов?

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов) стал «жертвой интриг» оппонентов партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, который входит в руководящие органы Партии регионов.

Он подтвердил, что информация о решении президиума политсовета Партии регионов об исключении В.КИСЕЛЕВА из рядов партии «на 100% достоверна».

По его словам, «к сожалению, Василий Алексеевич, который внес огромный вклад в становление Партии регионов в Крыму, стал жертвой интриг наших оппонентов». Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что речь идет «о смешивании своих личных интересов с интересами партийными».

Как сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ, за неделю до прибытия нового руководителя крымской милиции Геннадия МОСКАЛЯ В.КИСЕЛЕВА вызывали в милицию и говорили о том, что на него готовится покушение и что они ищут киллера.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что «мы сейчас будем обращаться в Генеральную прокуратуру по этому вопросу». По его словам, «очень странно выглядит ситуация, что правоохранительные органы говорят о возможности покушения, поскольку при этом они должны немедленно подключить СБУ, дать охрану В.КИСЕЛЕВУ и арестовать заказчика, а не говорить об этом Василию Алексеевичу, зная его эмоциональный характер». «Я думаю, что общество скоро узнает, какая провокация готовилась остатками оранжевых сил против Партии регионов в Крыму», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ .

Отвечая на вопрос, последует ли за этим решение фракции об исключении В.КИСЕЛЕВА из ее состава, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Я думаю, мы обсудим это на политсовете партии».

По его словам, в случае исключения В.КИСЕЛЕВА из фракции Партия регионов «потеряет один голос, но нас это не останавливает». «Для нас важно качество команды, а не количество», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

 

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