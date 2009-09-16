Лидеры Русской общины Крыма вышли из Партии регионов

Руководство Русской общины Крыма (РОК) приняло решение о выходе из Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба РОК.

Согласно сообщению, 15 сентября в Симферополе состоялось внеочередное заседание президиума Русской общины Крыма, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в Крымской республиканской организации Партии регионов. Президиум РОК расценил решение политсовета Партии регионов об исключении председателя крымской организации Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА из партии "как расправу над теми, кто создавал Партию регионов в Крыму, кто сохранял ее в наиболее сложные для партии 2004-2005 годы, расправу в угоду конъюнктурщикам, находящимся у власти в Крыму".

В этой связи президиум Русской общины Крыма поддержал решения председателя РОК Сергея ЦЕКОВА, председателя исполкома РОК Олега СЛЮСАРЕНКО и члена президиума РОК Ларисы ЧУЛКОВОЙ о выходе из Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня источники в политсовете Партии регионов сообщили УНИАН, что президиум политсовета Партии регионов исключил В.КИСЕЛЕВА из партии.

По словам собеседника агентства, В.КИСЕЛЕВА исключили "за нарушение положений и требований устава Партии регионов и нанесение вреда репутации партии".

Кроме того, президиум политсовета решил отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета Партии регионов.