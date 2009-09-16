Ющенко открыл мост через Амударью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия моста через реку Амударья в Туркменистане.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления В.ЮЩЕНКО отметил, что этот железнодорожный мост, который был построен при участии украинских специалистов корпорации «Укртрансстрой», по праву можно назвать мостом дружбы.

По словам В.ЮЩЕНКО, мост является уникальным не только для Туркменистана, но и для всей Центральной Азии. Президент подчеркнул, что этот мост стал реальным воплощением дружбы двух стран, уверенным доказательством широких перспектив сотрудничества между Украиной и Туркменистаном. Как добавил Президент, это первый подобный проект, реализованный украинскими специалистами за пределами Украины.

«Я уверен, что новый мост соединил не только берега большой реки. Он крепко связал и наши отношения, и сотрудничество», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также выразил уверенность, что этот мост прокладывает дорогу к новым проектам украинско-туркменского партнерства.

В свою очередь Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ поблагодарил Украину за строительство данного моста. Он подчеркнул, что этот мост имеет большое значение не только для экономики Туркменистана, но и для всей Центральной Азии, ведь построенный по большому “Шелковому пути”.

Он также выразил уверенность, что подобное строительство еще раз свидетельствует, что Украина и Туркменистан являются давними друзьями и партнерами.

Также Президенты приняли участие в церемонии заложения фундамента автомобильного моста через Амударью, в строительстве которого также будут принимать участие украинские специалисты.