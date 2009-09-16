Абхазская православная церковь заявляет об отделении от Грузинской

Абхазская православная церковь заявляет о своем официальном отделении от грузинской церкви, сообщил РИА Новости и.о. управляющего Сухумо-Абхазской епархии иерей Виссарион (Аплиаа) вечером во вторник.

"Сегодня абхазская церковь официально отделилась от грузинской церкви, восстановив тем самым историческую справедливость. После окончания грузино-абхазской войны мы (православные священники Абхазии) неоднократно заявляли о себе и обращались во все высшие православные инстанции, но все они молчали, поскольку не хотели портить отношения с грузинской епархией", - сказал он.

По словам иерея, ранее во вторник в Сухумском кафедральном соборе состоялось собрание всех церковных служителей епархии, на котором было принято это решение.

"Поскольку Сухумо-Абхазская епархия подчинялась с 1943 года грузинскому католикосату и территория Абхазии была насильственно приобщена к Грузинской церкви, сегодня же мы можем заявить о своей самостоятельности", - сказал он.

Иерей Виссарион сообщил, что будет восстановлена Абхазская поместная церковь с двумя епархиями - Пицундской и Сухумской. В Пицунде раньше находился главный кафедральный собор.

"Мы намерены также обратиться к Московскому патриархату, к главе Русской православной церкви за помощью", - сказал Виссарион.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Иларион сообщил, что Русская православная церковь обсуждает с Грузинской церковью территориальный вопрос Абхазии и Южной Осетии. По его словам, РПЦ признает каноническую территорию Грузинской церкви, включая эти две республики. Архиепископ Иларион заявил, что, по мнению РПЦ, изменения политических границ не означают изменение церковных канонических границ.