"Стратегическая комиссия" Ющенко-Байдена соберется осенью в Вашингтоне
Будут сотрудничать в области безопасности
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН договорились о создании Украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству.
Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.
Комиссия по энергетическому партнерству США-Украина начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне. Об этом сегодня во время встречи с украинскими и американскими деловыми и политическими кругами заявил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН.
Он напомнил, что в декабре прошлого года США и Украина достигли согласия относительно Хартии о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.
«Сегодня я и ваш Президент согласились, что комиссия начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в области безопасности экономики, торговли, энергетики и верховенства закона», - сказал вице-президент США.