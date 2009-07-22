"Стратегическая комиссия" Ющенко-Байдена соберется осенью в Вашингтоне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН договорились о создании Украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

Комиссия по энергетическому партнерству США-Украина начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне. Об этом сегодня во время встречи с украинскими и американскими деловыми и политическими кругами заявил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН.

Он напомнил, что в декабре прошлого года США и Украина достигли согласия относительно Хартии о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

«Сегодня я и ваш Президент согласились, что комиссия начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в области безопасности экономики, торговли, энергетики и верховенства закона», - сказал вице-президент США.