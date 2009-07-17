Тимошенко обещает до конца года не повышать тарифы на электроэнергию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что до конца 2009 года тарифы на электроэнергию в стране повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Я еще раз подчеркиваю, что тарифы на электроэнергию до конца года, на наш взгляд, являются обоснованными, и они повышаться не будут», – сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Энергетическая компания Украины» просит правительство рассмотреть вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения на 70%. Компания неоднократно обращалась по этому поводу к премьер-министру, Минтопэнерго и НКРЭ как органу государственного регулирования в электроэнергетике.

В НАК «ЭКУ» подчеркивают, что энергогенерирующие компании с августа прошлого года продолжают работать убыточно, а такого отрицательного уровня рентабельности производства электрической энергии, как в мае текущего года (-16,9%), не было ни разу за 13 лет существования компаний тепловой генерации: каждый кВт/ч производился с убытком 7 копеек.