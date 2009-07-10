Лидеры фракций не смогли договориться

Лидеры фракций во время Согласительного совета не смогли прийти к согласию по вопросу возобновления работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам со ссылкой на председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА сообщила его пресс-секретарь Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, в ходе Согласительного совета В.ЛИТВИН предлагал открыть сегодня пленарное заседание.

В соответствии с его предложением, первым вопросом должны были стать депутатские запросы, вторым – заявления и выступления от фракций, третьим – принятие постановления о проведения на следующей неделе пленарных заседаний ВР, четвертым – голосование по законопроекта о повышении социальных стандартов и пятым – принятие закона по отмене депутатской неприкосновенности.

Представители фракции Партии регионов вновь требовали гарантий позитивного голосования за законопроект о повышении социальных стандартов. По словам О.ЧЕРНОЙ, ни председатель ВР, ни коалиция не могут дать таких гарантий.

Кроме того, в ходе Согласительного совета представители фракции Партии регионов предложили открыть сегодняшнее пленарное заседание и сразу же закрыть сессию, однако В.ЛИТВИН и коалиция выразили единую позицию, что так поступить нельзя, поскольку не будут решены все важные вопросы.