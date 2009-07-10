Регионалы засели за трибуной и в президиуме
09:54, 10 июля 2009Политика
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Фракция Партии регионов опять блокирует трибуну парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящий момент около десяти народных депутатов из фракции Партии регионов заблокировали трибуну. Столько же депутатов-“регионалов” сидят в правительственной ложе.
В сессионном зале находится лишь несколько депутатов из других фракций.
Как известно, на этой неделе из-за блокирования фракции Партии регионов парламент не работал ни одного дня. “Регионалы” требуют принять закон о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
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