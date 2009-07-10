Тимошенко и Туск проведут заседание по Евро-2012

В Киеве сегодня состоится очередное заседание украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Как известно, комитет возглавляют главы национальных правительств Юлия ТИМОШЕНКО и Дональд ТУСК.

Планируется, что сначала премьер-министры Украины и Польши проведут двустороннюю встречу.

В ходе заседания комитета состоится обмен информацией относительно подготовки необходимой инфраструктуры двух стран к проведению чемпионата. Кроме того, стороны планируют озвучить планы относительно украинско-польского сотрудничества по обеспечению безопасности во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По итогам заседания комитета планируется подписание двусторонних документов, а именно - Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве во время организации финального турнира Чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро-2012 от 28 марта 2008 года и Протокола второго заседания Украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения Евро-2012.