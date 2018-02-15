Суд над мэром Одессы Трухановым: под зданием собрались около 100 активистов нацдружин и С14

Также несколько десятков человек в черной форме пытаются пройти в зал судебного заседания.

Возле здания Соломенского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собрались активисты организаций «Национальные дружины» и С14.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие требуют отправить Труханова за решетку.

Также рядом с активистами этих организаций находятся люди в черной форме с шевронами батальона «Донбасс». Всего их около 100.

При этом возле здания находятся несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии.

На этаже, где проходит заседание по рассмотрению ходатайства об избрании Труханову меры пресечения, находятся около 20 сотрудников полка полиции особого назначения. Они не пропускают в коридор и в зал судебного заседания несколько десятков человек в черной форме, которые стоят на лестнице между этажами, а часть из них закрывает лицо.

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове. Чиновников подозревают в завладении средствами бюджета Одессы при приобретении и передаче в коммунальную собственность здания ГП "Завод "Краян".

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере по 10 млн грн другим фигурантам производства.