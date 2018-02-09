По "делам Майдана" наказание отбывает один человек - ГПУ

18:46, 09 февраля 2018
Политика
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Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, за четыре года вынесено 50 судебных приговоров, 412 лиц уведомлены о подозрении.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лиц уведомлены о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», - отметил Горбатюк.

Он подчеркнул, что это не тот результат, которого ожидает общество, «однако проведена большая работа для доказательства преступлений, которая и сейчас продолжается».

«Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, или завершается расследование, или направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается», - добавил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2017 года Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд г. Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по подозрению в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Это было сделано с целью помешать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также о террористическом акте, совершенном 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.

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Теги: #дело Януковича#дело Майдана#события на Майдане 2014