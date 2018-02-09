По "делам Майдана" наказание отбывает один человек - ГПУ

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Горбатюк сообщил, что только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание только один человек.

По так называемым «делам Майдана» наказание отбывает только один человек.

Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, за четыре года вынесено 50 судебных приговоров, 412 лиц уведомлены о подозрении.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лиц уведомлены о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», - отметил Горбатюк.

Он подчеркнул, что это не тот результат, которого ожидает общество, «однако проведена большая работа для доказательства преступлений, которая и сейчас продолжается».

«Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, или завершается расследование, или направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается», - добавил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2017 года Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд г. Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по подозрению в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Это было сделано с целью помешать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также о террористическом акте, совершенном 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.