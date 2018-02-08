В ЕС начали работу по пересмотру санкций против Януковича и его соратников

Решение должно быть принято до того, как истечет срок действия существующих санкций.

В Европейском Союзе началась работа над пересмотром санкций для бывших украинских чиновников, среди которых и экс-президент Виктор Янукович, срок действия которых истекает 6 марта.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.

«Работа над очередным просмотром началась. Как обычно, решение будет принято до того, как истечет срок действия решения, которое существует на сегодня», - отметили в Совете ЕС.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из - за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года. Во время просмотра списка ЕС вносит изменения, касающиеся исключения тех или иных лиц. Например, из списка был исключен Виктор Викторович Янукович, сын экс-президента по причине смерти, прошлого года был исключен бывший депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и народный депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.