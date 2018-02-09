Геращенко, Парубий, Гройсман и "оппоблоковец" Матвиенков: в Раде произошла ссора из-за выступления на русском языке

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков начал выступление с вопросом к членам правительства на русском языке.

В Верховной Раде Украины произошла очередная перепалка из-за выступления народного депутата на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков начал выступление с вопросом к членам правительства на русском языке.

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала его говорить на украинском языке, однако депутат не прислушивался. Это вызвало возмущение ряда депутатов в сессионном зале. Но Матвиенков все равно еще несколько раз пытался продолжать на русском.

В результате Геращенко не дала ему завершить и передала слово для ответа премьер-министру Владимиру Гройсману.

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После непосредственного ответа на вопросы Матвиенкова премьер сказал по-украински: "Ни у кого нет сомнений, что я говорю на украинском языке", после чего продолжил на русском: "Коллеги, давайте не разделять Украину на стороны - кто как говорит. Кто-то говорит так, кто-то иначе", и завершил по-украински: «Наша рідна мова - українська, наша мова, за яку ми маємо боротися, відстоювати і зміцювати».

Также Гройсман призвал всех демонстрировать то, что Украина - цивилизованная и мультикультурная страна.

"И мы имеем советское наследство, и ничего с этим мы не сделаем. Но новое молодое поколение говорит на украинском языке, за который мы боремся и будем бороться дальше", - заявил глава правительства.

После этого Геращенко отметила, что украинский язык не может быть вопросом раскола. "Он только объединяет и зал, и общество. И мы просим в этом зале всех занимать одинаковую позицию: и правительство, и присутствующих здесь народных депутатов", - сказала она.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий обратился ко всем присутствующим в сессионном зале, что использование государственного языка в высшем законодательном органе страны, где украинский язык является государственным, это уважение к государству и ко всем гражданам Украины.

"Сотнями лет украинский язык уничтожался, и сегодня мы имеем возможность и шанс возрождать украинский язык. Во всех парламентах Европы, в парламенте Соединенных Штатов Америки, где также очень много мощных, сильных национальных меньшинств, говорят, выступают на государственном языке. И в том есть уважение ко всем", - сказал он.

Парубий заявил, что подобные нынешней ситуации "раскалывают парламент и создают конфликтные ситуации". Он призвал всех в дальнейшем использовать только государственный язык во время дискуссий в парламенте.