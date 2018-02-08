В Раде некому работать – десятки украинских депутатов поехали на завтрак к Трампу (фото, видео)

Стоимость личного приглашения на мероприятие, если верить слухам, может достигать 25 тысяч долларов.

Сегодня президент Соединенных Штатов проводит в Вашингтоне традиционный молитвенный завтрак, на который съехались почти 4 тысячи человек из 130 стран мира. Среди гостей мероприятия были замечены и украинские политики - из-за оттока кадров Верховная Рада вчера даже не смогла поработать.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как рассказала с места событий корреспондент Яна Слєсарчук, местом проведения завтрака стал вашингтонский отель «Хилтон».

Журналист отметила, что те, кто не имеют протекции протестантских церквей, по слухам, должны выложить за приглашение до 25 тысяч долларов.

Отмечается, что накануне первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко публично обвинила украинских депутатов в том, что они пренебрегают своей законодательной работой. А в кулуарах парламента говорили – в «Хилтоне» сегодня должны побывать как минимум три десятка украинских народных избранников. В частности – Юлия Тимошенко и несколько ее однопартийцев, которые отказались от комментариев.

Корреспондент ТСН отметила, что если депутаты привезут билеты домой и оформят поездку как командировку, им возместят дорогу. А самый экономный перелет из Киева в Вашингтон (с пересадкой) стоит не менее 16 тыс. грн на одного человека.

Сообщается также, что по сравнению с прошлым годом втрое увеличилась российская делегация: называют цифру в 60 человек. Летят они за свой счет и планируют устроить внутри неформальный «русский дом» - место для общения с американцами.

Напомним, во время Национального молитвенного завтрака американский президент Дональд Трамп рассказал о необходимости стремиться к справедливости в мире, а также назвал США "лучом света" для других наций.