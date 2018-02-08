Место под санкциями

Главная задача пропаганды – избавить российское общество от желания задавать вопросы «зачем» и «почему». Массы должны быть уверены, что они живут в самой лучшей стране на свете, а все вокруг им завидуют. Ну разве кому-то придет в голову сомневаться в правильности курса Партии и Путина, которые всегда думают и заботятся о народе?

Вторая задача агитпропа - разучить людей использовать причинно-следственные связи. При этом любая неудобная тема забивается «белым шумом» в информационной повестке. Думаю, для этого даже не нужно особое указание, настолько хорошо отлажен механизм «правды» и настолько инстинктивны реакции пропагандистов.

Одна из их излюбленных тем – это последствия санкций и причина их введения. Даже очевидный факт, что ограничения были введены в несколько этапов - после вторжения в Крым и на Донбасс - всячески извращается. Обычно ситуация описывается так: Запад всячески унижал Россию и отношения с ним начали портиться давно, а нападение на Украину - это только предлог для введения санкций.

Москва четвертый год подряд пытается демонстрировать миру «каменное лицо» и делать вид, что санкции им нипочем - они хоть и наносят вред, но это обоюдные потери, ведь были введены и контрсанкции. Тема настолько непопулярна, что в сознании некоторых жителей РФ, это не Кремль ввел эмбарго на поставки продовольствия, а подлые европейцы отказались поставлять еду в российские магазины. С другой стороны, удивляться этому не надо, потому как полки российских супермаркетов особенно не опустели. Изменился ассортимент, качество и выбор, но визуально прилавки полны, как и в начале 2014 года. Появились огурцы из Ирана, бананы из Беларуси, сыры из стран Латинской Америки, а камамбер - из Еревана… Хотя на вкус эти продукты как будто запрещенка (значение этого слова знают, пожалуй, лишь в России).

Москва четвертый год подряд пытается демонстрировать миру «каменное лицо» и делать вид, что санкции им нипочем - они хоть и наносят вред, но это обоюдные потери, ведь были введены и контрсанкции

Еще - вдвое выросли цены и упали реальные доходы населения, но до победы холодильника над телевизором - далеко, да и вообще ее может не быть. На стороне телевизора сражаются ФСБ, борцы с экстремизмом из Следственного комитета и другие товарищи в погонах, а также бесчисленные политологи, экономисты, социологи и новоявленные знатоки международных отношений. Надо отметить, что часто квалификация и уровень местных экспертов таковы, что в телевизор они попали именно благодаря нынешним временам – востребованности откровенного пропагандистского бреда.

Впрочем, в Москве, в самом источнике пропаганды, пока еще вполне сытно. А вот регионы живут гораздо хуже, но голоса давно не подают. Не пищат, хотя официальная российская статистика дает миллионы живущих за чертой бедности, а некоторые опросы показывают, что треть страны экономит на еде, живет от зарплаты до зарплаты. Тут как в старом анекдоте про папу-алкоголика: «Папа, ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, ты будешь меньше кушать». Власть лишь воспользовалась санкциями, чтобы затянуть пояса своих граждан.

Но загадочная русская душа позволяет массам адаптироваться к текущему моменту. Ведь страна - в кольце врагов. Этот тезис действительно работает. И, в конечном итоге, дает возможность продолжать отдавать предпочтение закрытым статьям ВПК и фантазиям господина Рогозина «первыми полететь на Марс», а не вкладывать средства в образование и здравоохранение.

Разглагольствования о вреде санкций Москва поручила своим друзьям-популистам, казалось бы, из очень приличных европейских стран, которые, тем не менее, попали под обаяние (скорее всего - финансовое) Москвы. Эти товарищи сколотили небольшой круг любителей «русского мира» и время от времени «косяками» наведываются в Крым и оккупированные части Донбасса. Потом эти лица, попозировав на фоне памятников «вежливым людям», возвращаются к себе на родину и рассказывают об успехах российских оккупационных администраций. В качестве решения предлагается срочно отменить санкции, которые «не работают или неэффективны».

Разглагольствования о вреде санкций Москва поручила своим друзьям-популистам, казалось бы, из очень приличных европейских стран, которые, тем не менее, попали под обаяние (скорее всего - финансовое) Москвы

На самом деле, санкции еще как эффективны. По разным оценкам, санкционный режим ежегодно обходится России в недополучении от 0,5 до 1,5% ВВП. Такая пропорция соизмерима с оборонными бюджетами некоторые европейских стран и не может быть для РФ безболезненной.

Санкции на практике – это уменьшение количества танков и боевых самолетов. Понятно, что для войн такой интенсивности, которые РФ ведет в Украине и Сирии, денег хватит, но, тем не менее, это охлаждает горячие головы сторонников теории «Весь мир – Россия, кроме Косово, Косово – это Сербия». Самое болезненное - это ограничения для российских банков брать дешевые кредиты на Западе и запрет на поставку технологий для добычи углеводородов. Неприятно, но не смертельно. Это же не отключение от SWIFT и не эмбарго на российскую нефть и газ.

С другой стороны, санкции заставляют Россию закрываться от всего мира, крепко становиться на свой собственный «особый путь» и уходить в изоляцию. Нравится такой подход далеко не всем, а тут еще «кремлевский список», сделавший из уважаемых и очень богатых россиян потенциальных невъездных и токсичных партнеров. Понятно, что от этого олигархи не бросятся на Кремль свергать Путина с вилами, но чем дальше, тем больше ситуация начинает походить на советский застой, финалом которого стала та самая «геополитическая катастрофа».

С другой стороны, санкции заставляют Россию закрываться от всего мира, крепко становиться на свой собственный «особый путь» и уходить в изоляцию

Санкции остаются важным инструментом сдерживания кремлевских небожителей. Ведь им, кто бы что ни говорил, хочется покупать дома в «загнивающей Европе», лечиться в хороших клиниках и отправлять детей в оксфорды и сорбонны, а главное - оставаться на Западе рукопожатными и уважаемыми. Причем это не мешает им при любом удобном случае поливать этот самый Запад грязью, попирать права человека, право собственности и прочие достижения цивилизованного мира.

Думать, что если оковы санкций падут, то ситуацию можно будет вернуть к принципу «бизнес прежде всего», большая ошибка. Россией это будет воспринято однозначно – мол, Запад признал новую российскую парадигму: нет никаких правил, прав тот, у кого нет ограничений на применение силы.

Русского «мишку» игрой в поддавки не успокоить и не усмирить. Малейшая слабость - и «зеленые человечки» поедут проводить «референдумы» дальше, к другим своим соседям.

Роман Цимбалюк, Москва