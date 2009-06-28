В Нашей Украине заявление БЮТ назвали «грязной местью» Президенту

Высказывание некоторых депутатов от Блока Юлии Тимошенко о якобы причастности Андрея ЮЩЕНКО к инциденту в одном с киевских ресторанов – клевета, направленная на отвлечение внимания от расследования убийства в Кировоградской обл., по которому проходит депутат от БЮТ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении “Нашей Украины”.

В документе отмечается: “Это грязная месть за то, что Президент Украины взял под личный контроль дело из расследования убийства на Кировоградщине, о чем свидетельствуют, в частности, увольнения руководителей Голованевского района и Кировоградской области и заявление, принятое на съезде «Нашей Украины»”.

“Наша Украина” отмечает, что “Блок Юлии Тимошенко вместо того, чтобы дать адекватную оценку представителю своей политической силы, пытается применить грязные технологии против сына Президента”.

“Потеряв рейтинг в результате попытки антиконституционного переворота и причастности своего депутата к страшному преступлению, БЮТ развернул грязную кампанию против своих оппонентов”, - отмечают авторы заявления и подчеркивают: “В конечном итоге, это не новая практика для представителей этой политической силы. Но сегодня они действуют на грани человеческого цинизма - используя для дискредитации детей и задевая святые родительские чувства”.

«Наша Украина» призывает Блок Юлии Тимошенко применять в политической деятельности лишь цивилизованные методы борьбы и прекратить использовать членов семьи Президента в предвыборной борьбе.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером один из посетителей киевского ресторана “Казачок” стрелял на стоянке для машин в посетителей ресторана из травматического оружия. По данным некоторых СМИ, в этой стрельбе принимал участие сын Президента Андрей ЮЩЕНКО. Однако в Дарницком райуправлении милиции УНИАН эту информацию опровергли. “Это какая-то клевета”, - сказали в милиции.

В райуправлении милиции отметили, что на место инцидента выезжала милиция, были опрошены свидетели. По предварительным данным, стреляли из травматического оружия в воздух. В то же время свидетель события К., который пожелал остаться неизвестным, сообщил УНИАН, что стрелявший целился именно в людей. По словам свидетеля события, никто из посетителей не пострадал. Свидетель К. также сообщил, что в связи с конфликтом он подал заявление в Дарницкий райотдел милиции. Он также подтвердил, что сын Президента не принимал участия в стрельбе.