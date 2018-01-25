"Мой мобильный глушили": Саакашвили рассказал, почему вылез на крышу
Михеил Саакашвили объяснил, что делал на крыше, когда работники СБУ пытались его арестовать. Ведущий Тим Себастиан назвал это "уличным театром".
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что вылез на крышу многоэтажки, когда его пытались задержать силовики в декабре 2017-го, не ради самоубийства, а чтобы позвонить.
Журналист DW Тим Себастиан спросил у Саакашвили, зачем он обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки.
"Это не совсем правда. Я не выбросился... Я говорил им, что если они подойдут и попробуют надеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда", - сказал опальный политик.
Читайте такжеГрузия ждет решения Украины по вопросу экстрадиции Саакашвили
"Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили, и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.
Журналист в ответ на это сказал, что такие действия похожи на какой-то "уличный театр" и что Саакашвили "потерял связь с реальностью".
"Нет, это не про меня", - коротко ответил лидер "Руху новых сил".
Как сообщал УНИАН, Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире происходили следственные действия.