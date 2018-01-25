"Мой мобильный глушили": Саакашвили рассказал, почему вылез на крышу

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что вылез на крышу многоэтажки, когда его пытались задержать силовики в декабре 2017-го, не ради самоубийства, а чтобы позвонить.

Журналист DW Тим Себастиан спросил у Саакашвили, зачем он обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки.

"Это не совсем правда. Я не выбросился... Я говорил им, что если они подойдут и попробуют надеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда", - сказал опальный политик.

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"Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили, и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.

Журналист в ответ на это сказал, что такие действия похожи на какой-то "уличный театр" и что Саакашвили "потерял связь с реальностью".

"Нет, это не про меня", - коротко ответил лидер "Руху новых сил".

Как сообщал УНИАН, Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире происходили следственные действия.