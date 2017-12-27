Порошенко: Украина своих не бросает, и этим мы отличаемся от оккупанта

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что среди заложников, освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков, - украинские воины, попавшие в плен в сражениях при защите Саур-Могилы, Дебальцево, Луганска, Донецкого аэропорта.

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Об этом глава государства сказал во время выступления в аэропорту Харькова по прибытии из Донецкой области вместе с украинскими заложниками, освобожденными из плена боевиков.

"Наконец это случилось. Этот день мы ждали более трех лет, с Саур-Могилы, где попали (в плен - УНИАН) первые украинские воины, которые сегодня с нами ... И после Дебальцево, где 40-й батальон держал оборону, и из-под Луганска, и киборги из Донецкого аэропорта - стоят сегодня за моей спиной освобожденные из вражеского плена, где они находились в заложниках только за то, что они любят Украину", - сказал Порошенко.

"И дрогнуло сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, мой уполномоченный, которая была в Горловке на оккупированной территории, достала украинский флаг, и зазвучало в Горловке многоголосое "Слава Украине"... И услышали ответ "Героям слава". И ребята гордые, подняли украинские флаги и сказали: мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию", - подчеркнул Порошенко.

"А еще было очень важно, что почти каждый сказал, что господин президент, обязательно скажите, что мы будем продолжать борьбу для того, чтобы вытащить наших ребят, которые остались в Макеевке, Горловке ... Это очень важно, потому что Украина своих не бросает и этим мы отличаемся от оккупанта, который очень тайно привозит членов группировки "их там нет", или тайно прячет, или тайно без объяснений закрывает рот близким, женам, детям, родителям, которые их предают и делают вид, что их нет", - подчеркнул Порошенко.

"Парни и девушки знают, как эти долгие три года их родители, жены, дети, объединяясь вместе со всей нашей командой в единую силу, бились за то, чтобы вернуть их домой", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.