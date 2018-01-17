Командующий силами НАТО в Европе рассказал о подготовке к встрече с главой Генштаба ВС РФ

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти сообщил, что его встреча с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым находится на подготовительном этапе.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Скапарротти сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Военного комитета НАТО с участием начальника Генштаба вооруженных сил стран-членов Альянса.

Он напомнил, что говорил с Герасимовым по телефону в сентябре прошлого года. «Мы договорились встретиться, и сейчас это организуется», - отметил он.

Деталей возможной встречи нет.