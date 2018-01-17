Начальники Генштабов стран НАТО отметили значительные сдвиги в реформировании ВСУ – Муженко

Начальники генеральных штабов стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) выразили единогласную поддержку независимости и суверенитета Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в среду в Брюсселе в штаб-квартире НАТО заявил украинским журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета НАТО с участием начальников Генштабов вооруженных сил стран-членов Альянса.

Муженко заметил, что он проинформировал коллег о ситуации с безопасностью в Украине. «Была подтверждена единогласная поддержка Украины, ее независимости и суверенитета, всеми без исключения начальниками генеральных штабов, присутствовавших на заседании», - констатировал он.

Вторым вопросом, который рассматривался на заседании, Муженко назвал реформирование Вооруженных сил Украины. «Они отметили значительные положительные сдвиги в вопросе реформирования ВСУ. Были намечены несколько стратегических направлений, вопросы получения помощи, сотрудничества со странами НАТО. По всем этим направлениям была озвучена единогласная поддержка и отмечены значительные сдвиги, заявлено о дальнейшей совместной работы для реформирования ВСУ, оказания помощи ВСУ, в том числе, и материальной», - детализировал он.

Муженко также сообщил, что Украина получила «очень мощную поддержку от Турции». «Речь идет о предоставлении гуманитарной, консультативной помощи, вопросы создания логистики ВСУ, вопросы материальной помощи», - уточнил он.