Черномырдин не держит зла на Огрызко

Экс-посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что он не имеет претензий к украинскому МИДу, в частности, к экс-министру иностранных дел Владимиру ОГРЫЗКО за то, что его хотели объявить персоной нон-грата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я ни на кого не обижаюсь, каждый делает свое дело в силу своего понимания», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

«Он (ОГРЫЗКО), наверное, считает, что он прав, хотя он никогда не будет прав по такому случаю. Он выполнял свой долг. Правильно или неправильно – это другой вопрос. Он считал, наверное, нужным так делать», - добавил экс-посол.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины в феврале этого года предупредил на то время посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом 17 февраля выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

По данным СМИ, поводом для этого стало интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем В.ЧЕРНОРМЫРДИН прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.