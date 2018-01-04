Посол США подчеркнула необходимость создания Антикоррупционного суда в Украине

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович подчеркнула необходимость создания Антикоррупционного суда в Украине на основе рекомендаций Венецианской комиссии и реформирования НАЗК. Об этом говорится в ее статье для издания "Новое время".

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Она считает, что для достижения Украиной успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции.

"Это означает: создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАЗК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов", - заявила посол.

"Это также означает поддержку и поощрение гражданского общества, краеугольную основу каждой демократии", - отметила дипломат.

По словам Йованович, это тот путь, который выбрал украинский народ: европейское, демократическое будущее, где свободы защищены, а за этим следуют экономический рост и новые рабочие места.

"Старая Украина не сдастся без боя. Но украинцы из всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские стремления. Американский народ верит в перемены, что происходят по всей Украине. Мы - с украинским народом в его борьбе за достоинство и справедливость", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суд как первоочередной.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут избранные по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

22 декабря Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционный суд. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционный суд". Оба законопроекта определены как неотложные.