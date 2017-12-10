Сторонники Саакашвили пришли к СИЗО в Аскольдовом переулке

Несколько сотен сторонников задержанного лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили подошли к изолятору временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке, где он содержится.

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Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на проезжей части ул. Ивана Мазепы, поскольку все подходы и подъезды к Аскольдовому переулку, 3а перекрыты полицейскими.

В частности, представители Нацполиции в бронежилетах и шлемах выстроились в две шеренги вдоль ул. Мазепы от дома номер 3 до дома номер 9.

Смежные улицы и сам переулок перекрыты транспортом правоохранителей.

Во время шествия к СИЗО, когда участники марша проходили мимо улицы Банковой, проход к Администрации президента усиленно охранялся. Участники шествия скандировали лозунги "Импичмент", "Банду вон", "Позор" и другие.

Сейчас на ул. Мазепы организаторы акции и народные депутаты выступают на крыше автомобиля, оборудованного аудиосистемой.

Участники митинга скандируют "Свободу Саакашвили" и "Свободу Мише".

Кроме того, правоохранители заблокировали вход в магазин кондитерских изделий Roshen, который также находится на ул. Мазепы, поскольку часть активистов была агрессивно настроена и пыталась войти в магазин. В то же время, другая часть протестующих просила не трогать магазин и не устраивать провокаций.

Депутат Юрий Деревянко также призвал не трогать магазин.