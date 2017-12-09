Саакашвили передали в СИЗО личные вещи, лекарства и тетради - адвокат (видео)

Экс-председателю Одесской ОГА, лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили соратники передали в СИЗО СБУ личные вещи, лекарства, книги и тетради.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам возле здания СИЗО адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий и внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, которые передавали вещи.

«Сегодня нам удалось передать личные вещи, лекарства, книги, тетради для работы. Достаточно нормально вел себя персонал изолятора: принимали, все оформили согласно процедуре, передали», - сказал адвокат.

В частности, тетради нужны Саакашвили, как объяснил Деревянко, чтобы писать своим соратникам «инструкции, чтобы собирать людей на мирные марши, и писать свои мысли, политические заявления для народа Украины и мирового сообщества».

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Адвокат, ссылаясь на информацию людей, которые работают в изоляторе и принимали вещи, сообщил, что Саакашвили «чувствует себя более-менее нормально».

«Он продолжает голодать. Четкая позиция у него и протест в связи с этим его задержанием. Мы общались с врачом, который сказал, что Саакашвили подтвердил, что не намерен отказаться от голодовки. Но он пьет воду», - сказал Чернолуцкий.

Адвокат также заявил, что Саакашвили не имеют права удерживать в СИЗО СБУ.

«Нарушаются его права как задержанного, так как не имеют права держать в СИЗО СБУ, поскольку, согласно международным конвенциям, он имеет право находиться только в учреждениях, которые находятся в подчинении Министерства юстиции. Это является процедурным нарушением», - утверждает защитник.

Также Чернолуцкий сказал, что пока не располагает информацией, когда состоится суд по избранию меры пресечения Саакашвили.

«На сегодняшний день я не получил ходатайство от прокуратуры о мере пресечения. Возможно, до конца дня такая информация еще поступит и в суд, и нам, согласно процедуре. На данный момент у меня много пропущенных звонков... Мы договорились в 12.00 со старшим прокурором Домбровским, который выписывал уведомление о подозрении, что он обязательно предоставит нам такую информацию. Но пока мы ею не располагаем», - сказал адвокат.

В свою очередь Деревянко добавил: «Для того, чтобы суд состоялся, должны предупредить за три часа и вручить ходатайство о мере пресечения».

По словам депутата, сегодня сторонники Саакашвили собираться под СИЗО не намерены, но призвал всех прийти завтра в 12.00 в парк имени Тараса Шевченко, где должен начаться мирный марш «За импичмент».

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В то же время он подчеркнул, что в случае, если судебное заседание начнется сегодня, то сторонников и соратников Саакашвили соберут сегодня.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.