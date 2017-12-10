Советники "нормандской четверки" провели встречу в Минске

Встреча советников президентов "нормандской четверки" продолжалась в Минске около четырех часов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

По его словам, встреча проходила в закрытом для прессы режиме и продолжалась около четырех часов.

Как сообщалось, ранее в МИД Беларуси заявляли, что советники лидеров стран «нормандского формата» обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом. Украина готова обменять 306 задержанных боевиков на 74 украинских пленника на Донбассе.