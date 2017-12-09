В Минске проходит встреча советников глав стран "нормандской четверки"
Одной из главных тем переговоров в Минске станет обмен пленными.
В Минске проходит встреча советников президентов стран "нормандской четверки" (Украины, ФРГ, Франции и России).
Читайте такжеВолкер напомнил России о "Минске" и призвал прекратить вмешательство в дела Украины
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.
"Встреча проходит в закрытом для прессы режиме", - уточнил Мирончик.
Как отмечается, советники глав государств обсуждают ситуацию в Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из главных тем станет обмен пленными.
Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.