В Минске проходит встреча советников глав стран "нормандской четверки"

В Минске проходит встреча советников президентов стран "нормандской четверки" (Украины, ФРГ, Франции и России).

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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

"Встреча проходит в закрытом для прессы режиме", - уточнил Мирончик.

Как отмечается, советники глав государств обсуждают ситуацию в Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из главных тем станет обмен пленными.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.