Прокуратура направила в суд дело о совершении ДТП сыном Шуфрича

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по совершению дорожно-транспортного происшествия сыном народного депутата Нестора Шуфрича - Нестором. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеДТП с сыном Шуфрича: адвокат потерпевшего утверждает, что семья "не хочет крови"«Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, совершившего 26 августа текущего года ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения").

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение").

30 августа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича - народный депутат.