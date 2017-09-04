Полиция Киева просит откликнуться свидетелей ДТП с участием сына Шуфрича
С целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного правонарушения полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев этого ДТП.
Столичная полиция просит откликнуться свидетелей ДТП с участием сына народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Киева.
По факту ДТП следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
«С целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного преступления полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев этого ДТП», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего госпитализировали. В пресс-службе Шуфрича-старшего утверждали, что Bentley не принадлежит его сыну, автомобиль был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.
Тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.
По сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП человек находится в Киевской городской клинической больнице № 17. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими коллегами.
29 августа Шуфрича-младшего уведомили о подозрении.
30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец. Прокуратура намерена обжаловать это решение суда.