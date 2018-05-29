Вспомнить все: чем заканчивались резонансные ДТП последних лет

26 августа сын народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич-младший, находясь за рулем арендованного автомобиля Bentley, сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Киеве. Пострадавшим оказался 31-летний Алексей Мельниченко, которого госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.

После инцидента мгновенно сработала пресс-служба Шуфрича-старшего, сообщившая, что, действительно, скоростной режим сын депутата, с высокой вероятностью, нарушил, но не сбежал с места преступления, а «вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения». Более того, даже попросил вызвать пострадавшему скорую.

В свою очередь, папа-депутат, согласно тому же сообщению пресс-службы, распорядился оказать пострадавшему Алексею Мельниченко «максимальную помощь, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за принесенный моральный ущерб». И, действительно, как минимум, наблюдение у израильских медиков Шуфрич-старший уже обеспечил.

По факту ДТП было открыто уголовное дело. И, как уже известно, вместо запрашиваемого прокуратурой круглосуточного домашнего ареста, суд поддержал ходатайство стороны защиты отпустить Шуфрича-младшего на поруки отца-нардепа, поскольку последний «пользуется авторитетом и уважением в обществе».

Следствие продолжается. Но, если через несколько месяцев депутатского сына полностью оправдают, благодаря «авторитету» папы, это вряд ли кого-то удивит. Ведь подобные правонарушения без последующего за них наказания – не редкость в Украине.

Так, в ноябре 2016 года в Киеве на проспекте Победы полицейские долго преследовали водителя-нарушителя на автомобиле Mercedes, который отказывался останавливаться. Погоня завершилась тем, что в районе Индустриального моста беглец врезался сначала в Daewoo Matiz одной из пиццерий столицы, а потом и в патрульный Prius. Причем, остановиться автомобиль-нарушитель заставил не сам факт ДТП, а то, что были повреждены два его колеса, и машина просто прекратила движение.

Но и это еще не все. После остановки Mercedesа его водитель и пассажир попытались скрыться, но, наконец, были задержаны. Впоследствии было установлено, что за рулем был сын народного депутата от депутатской группы «Воля народа» Игоря Молотка, Денис.

Было открыто уголовное производство по ряду правонарушений, которые он совершил. Вместе с тем, на сегодня один из районных судов Киева уже признал депутатского сына невиновным в неповиновении полиции. Как будут развиваться события по другим пунктам обвинений – покажет время. Но, к сожалению, верить в справедливость в той системе координат, в которой сегодня существуют правоохранительная и судебная системы Украины, почти не приходится.

Пример – еще одно нашумевшее ДТП, известное как «дело Толстошеева». В январе 2016 года сын бизнесмена Андрея Толстошеева Станислав на внедорожнике Mercedes, совершая странный маневр на развязке возле метро «Левобережная» в Киеве сбил женщину, которая скончалась от полученных травм. Вскоре суд избрал меру пресечения 21-летнему «мажору» в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тысяч гривен. И отец Толстошеева внес этот залог. А, спустя несколько месяцев, столичная прокуратура закрыла данное уголовное производство из-за якобы неподсудного состояния подозреваемого. Дело в том, что, согласно экспертизам, в момент ДТП Толстошеев не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а у него… случился судорожный припадок и потеря сознания.

В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко возобновил дело Толстошеева, были проведены повторные экспертизы, согласно которым, во время аварии у Станислава… все-таки был приступ эпилепсии. Любопытно, что эпилептический приступ произошел с Толстошеевым якобы впервые, то есть о возможности его наступления он не знал.

В январе этого года в столичной прокуратуре обещали, что вот-вот примут окончательное решение в этом уголовном производстве. Но на сегодня новой информации, которая стала бы публичной, все еще нет.

Точно также «замерло» еще одно нашумевшее дело – «дело Калиновского». Пасынок олигарха Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский еще десять лет назад, будучи за рулем спортивного автомобиля BMW-M6 на большой скорости въехал в припаркованные на обочине столичного бульвара Шевченко «Жигули». Водитель легковушки погиб на месте, а чуть позже в больнице умерла и 25-летняя пассажирка BMW Калиновского.

Виновник ДТП был тогда выпущен под подписку о невыезде, но… сбежал. Обывателям объяснили – Калиновский покинул Украину якобы для лечения в одной из частных европейских клиник. А, когда об истории начали забывать, прокуратура Киева и вовсе приостановила уголовное дело.

Возобновить его удалось лишь под давлением общественности. И в 2015 году Калиновский все-таки был задержан в столице. Причем, опять-таки, во время нарушения правил дорожного движения.

В марте текущего года суд должен был начать рассмотрения дела Сергея Калиновского, однако из-за отсутствия свидетелей заседание пришлось перенести. Больше в этом деле не фиксировалось никаких изменений.

Еще одно громкое ДТП, которое, в силу некоторых странных обстоятельств, уже сегодня заставляет пристальнее следить за его расследованием, - «дело Дыминского». 18 августа текущего года на трассе Львов-Краковец Mercedes президента футбольного клуба «Карпаты» и телеканала ZIK Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы – женщина погибла на месте. Охранник Дыминского, Андрей Борщ, признал себя виновником ДТП, однако проведенные экспертизы этого не подтвердили.

Ситуация усугубляется еще и тем, что, по словам советника министра МВД Антона Геращенко, бизнесмену было вручено две повестки явиться на допрос, и обе он проигнорировал. Более того, Дыминский якобы вылетел на своем частном самолете в Женеву. Сторона защиты ожидаемо опровергает эту информацию, но страсти накаляются. По делу Дыминского уже высказались и президент Петр Порошенко, и глава СНБО Александр Турчинов. Оба обещают, что виновному не удастся избежать правосудия.

Справедливости ради, добавим и несколько историй, которые закончились наказанием нарушителей.

Так, летом прошлого года по дороге на Боярку в Киевской области Audi Q7 на высокой скорости влетела в лоб автомобилю журналиста Макса Левина. Жена и ребенок Левина попали в больницу с многочисленными травмами, а пьяный водитель Audi попытался объяснить патрульной полиции, что он – большая «шишка», демонстрируя удостоверение ветеранской организации при МВД на имя Ивана Федорко. Когда же «ксива» не сработала, Федорко просто сбежал из больницы, где должен был пройти освидетельствование на алкоголь.

Позже мужчину, который оказался начальником отдела грузовых перевозок и логистики «Укрзализныци», нашли в реанимации одной из столичных клиник. Сначала его отстранили от исполнения должностных обязанностей, а впоследствии – уволили. Суд над горе-водителем длился почти полгода, 12 декабря 2016 года экс-чиновника приговорили к двум годам ограничения свободы. В январе этого года суд лишил Федорко права управлять транспортными средствами на три года.

А вот прошлогодние пьяные выходки депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко закончились для него приговором к шести годам лишения свободы. Депутат устроил заварушку на столичной Окружной – был пьян и подрался с таксистом, после чего открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Когда же на место происшествия приехала полиция, Евсеенко попытался скрыться на своем джипе Toyota Prado, выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу». Пожилую пару из этого автомобиля срочно госпитализировали в реанимацию, однако мужчина впоследствии умер. За это в начале июля 2017 года суд приговорил Матвея Евсеенко к шести годам лишения свободы.

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Судебная реформа, которая стартовала чуть меньше года назад, по идее, должна положить конец безнаказанности vip-гонщиков на дорогах. Но изменилась ли система или служители Фемиды продолжают закрывать глаза на преступления «сильных мира сего»? Уже этой осенью можно будет наблюдать в судах, продолжающих рассматривать резонансные ДТП.

Ирина Шевченко