Что с нами случилось? - Парубий напомнил, что четыре года назад большинство нардепов вместе стояли на Майдане

Сегодняшнее решение парламента об отзыве народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева с должности председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не сделало украинский парламент сильнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил на заседании парламента сразу после голосования за освобождение от должности Соболева.

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"Я, как председатель Верховной Рады, поддержал решение комитета. Но считаю, что сегодняшнее решение не сделало украинский парламент сильнее", - отметил он.

"Четыре года назад в эти дни большинство здесь присутствующих вместе стояли на Майдане плечом к плечу. И у меня иногда возникает вопрос, что с нами случилось?" - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что парламент сделал много, но впереди еще два года "тяжелой работы, когда мы имеем российского агрессора, когда мы имеем внешнюю войну".

По словам спикера, народные депутаты должны максимально исключать все конфликты, которые есть между ними, "чтобы мы чувствовали ответственность и единство".

Он призвал парламент поблагодарить Соболева за работу, проведенную им на посту главы комитета.

Во время выступления Парубия депутаты от "Батькивщины" и "Самопомочи" время от времени выкрикивали: "Позор!".

Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 6 декабря признал неудовлетворительной работу Соболева на посту главы комитета и рекомендовал инициировать перед парламентом его отзыв с занимаемой должности.

Сегодня, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности главы Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом Соболев останется членом комитета.