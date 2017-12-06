Во время стычек в центре Киева "псевдожурналист" достал нож - МВД (видео)

5 декабря полиция задержала мужчину, который во время столкновений в центре Киева достал в толпе ножа. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он назвал задержанного Игоря Рудича "псевдожурналистом". По словам Шевченко, мужчина во время задержания успел выбросить нож и начал выкрикивать, что он - журналист.

Читайте такжеСаакашвили сидит в палатке под охраной (фото)

"Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах, никогда не делайте так, как этот правонарушитель и псевдожурналист: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда подчиненные Юрия Зозули законно, но жестко, начали задерживать, - бросил и начал вопить "У меня нет ножа, я журналист!", - написал директор департамента коммуникаций МВД.

В свою очередь, на своей странице в Facebook Рудич написал, что он пытался показать полицейским свое удостоверение, но "стяжку на руку так одели, что слезы текли".

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния, активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.