В ЕС заявили, что действия Генпрокуратуры ослабляют потенциал НАБУ по борьбе с коррупцией

В Европейском Союзе заявляют, что публичное раскрытие коррупционного расследования Генеральной прокуратурой ослабляет потенциал Национального антикоррупционного Бюро Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между Украиной и ЕС, от которой зависит успех других реформ. Публичное раскрытие коррупционного расследования Генеральной прокуратурой существенно ослабляет потенциал Национального антикоррупционного Бюро Украины, чтобы эффективно проводить расследования, и подрывает общественное доверие к эффективной борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что украинские власти должна активизировать свои усилия с целью обеспечения независимости, оперативного потенциала и полной эффективности антикоррупционных институтов. "Работа этих учреждений не должна быть подорвана, но усилена", - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

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В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

Также Генеральная прокуратура Украины заявляет о изобличен в частном доме «тайный офис» Национального антикоррупционного бюро Украины, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».