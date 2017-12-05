Саакашвили отверг обвинения в содействии преступным организациям Курченко и Януковича

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили отвергает обвинения генпрокурора Юрия Луценко в содействии участникам преступных организаций. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСаакашвили получал финансирование не только от Курченко - Геращенко«Заявление генерального прокурора - наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине», - заявил он.

Саакашвили утверждает, что власть сфальсифицировала доказательства и начала «уголовное дело по заказу Порошенко».

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали стычки. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окно, выломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Сейчас политик и его сторонники находятся возле Верховной Рады.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.