Аваков призвал Саакашвили ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал экс-главу Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили подчиниться требованиям закона и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения. Об этом Аваков написал в Twitter.

«Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения», - отметил министр.

«Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Сейчас политик и его сторонники направляются к Верховной Раде. Правоохранители следуют за ними.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.