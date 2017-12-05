Сейчас речь об экстрадиции Саакашвили не идет - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что пока речь о депортации или экстрадиции лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили не идет, прежде всего, предусмотрен допрос. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

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«Сейчас речь не идет о депортации, речь сейчас не идет об экстрадиции. Сейчас речь идет о допросе, подозрении в совершении особо тяжкого преступления. И ответственность будет соответствующая», - сказал Луценко, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства в отношении содействия участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности.

Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.