В центре Киева около 100 людей пытаются заблокировать проезд автомобиля с Саакашвили

В центре Киева около 100 агрессивно настроенных лиц пытаются заблокировать проезд автомобиля, в котором находится экс-председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили, которого задержали правоохранители.

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Как передает корреспондент УНИАН, сторонники политика пытались перевернуть автомобили, стоявшие на улице Костельной перед автомобилем, в котором находится Саакашвили.

Правоохранители не дали им возможности этого сделать, в результате активисты стали живым кордоном возле улицы Трехсвятительской и заблокировали дальнейшее движение автомобиля с Саакашвили.

Сейчас потасовка продолжается.

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