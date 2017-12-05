Возле дома Саакашвили слышны выстрелы

Вблизи дома экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили произошли столкновения. Также были слышны выстрелы.

Как сообщает Громадське с места событий, полиция применила силу.

Один человек задержан, у него повреждена рука.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями бывшей власти.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали.

Обновлено. Позже автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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